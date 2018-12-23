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Заснул с сигаретой – Мужчина погиб при пожаре в СКО

Площадь возгорания составила 63 кв.м.

Фото : Открытые источники23 декабря 2018, 20:50

23 декабря в селе Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области произошёл пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Пожар был локализован в 01:38 и ликвидирован в 02:42. Площадь возгорания составила 63 кв.м.

На месте происшествия обнаружено обгоревшее тело мужчины 1964 г.р. Предварительная причина пожара - курение в нетрезвом виде.

На место выезжали семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС СКО.


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