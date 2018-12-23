13 музыкантов, которые однажды решили сняться в кино

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Наверное, поэтому многие музыканты пробуют себя в разных сферах деятельности: одни становятся дизайнерами одежды, другие — режиссерами, а многие хотят освоить актерское мастерство.

Но отношения с кинематографом у всех складываются разные. Например, Кристину Агилеру хватило только на участие в одном фильме, в то время как за плечами Дженнифер Лопес более 45 ролей. Про этих и других знаменитостей мы расскажем в статье, а какие из них получились актеры — решать вам.

Дженнифер Лопес

У Дженнифер Лопес хочется выведать не только секрет ее молодости, но и источник энергии. Эта неутомимая женщина, кажется, успевает все: гастроли, съемки в фильмах, участие в многочисленных шоу, запуск собственной линии одежды, продюсирование — и при этом она не забывает быть мамой. Можно насчитать более 45 фильмов с участием Дженнифер, последним из которых стал "Начни сначала". Осталось дождаться 10 января и пойти в кинотеатр, чтобы оценить премьеру.

Джаред Лето

У Джареда Лето с Дженнифер Лопес точно есть один секрет на двоих, иначе как можно объяснить то, что и над этим музыкантом время не властно? Герои Джареда всегда находятся на грани безумия, и сложно представить, кто мог бы справиться лучше с подобными ролями, чем вокалист группы Thirty Seconds to Mars. А еще он режиссер многих популярных клипов, правда, скрывается под псевдонимом Bartholomew Cubbins.

Рианна

Сейчас Рианна активно продвигает свою косметическую марку Fenty Beauty by Rihanna. А на своей личной страничке она с радостью делится новинками и показывает все продукты на себе. Надеемся, что после холодного приема критиками фильма "Восемь подруг Оушена" певицу не перестала интересовать актерская деятельность.

Селена Гомес

Селена начала сниматься в сериалах еще в раннем детстве, но после музыкального прорыва она стала уделять больше времени съемкам в клипах и гастролям. Эта молодая певица обладает невероятным мужеством: в 2017 году во время трансплантации почки произошло осложнение — разрыв артерии. Певице потребовалась неотложная операция. А в конце сентября 2018 года Гомес была госпитализирована на несколько дней из-за лейкопении. Тем не менее Селена продолжает выпускать новые песни, снимается в клипах и стала исполнительным продюсером сериала "13 причин почему".

Майли Сайрус

За последние годы Майли Сайрус показала, что может быть совершенно разной: эпатажной, ввергающей публику в шок, простой и женственной. Вот и фильмы, в которых снимается певица, представлены в разных жанрах: комедии, мелодрамы, драмы. Одна из последних работ, в сериале "Кризис в шести сценах", была высоко оценена критиками, что говорит об умении Майли подстраиваться под задачи режиссера и перевоплощаться, когда того требует сценарий.

Бейонсе

К сожалению, у этой знаменитой певицы работ в кино не так много. Самая запоминающаяся роль была в фильме "Девушки мечты". И стоит признать, что Бейонсе смотрится в кадре превосходно, поэтому будем надеяться, что когда-нибудь она снова задумается о съемках в полном метре.

Ники Минаж

В фильме "Другая женщина" у Ники Минаж эпизодическая роль, но не заметить ее было невозможно. Поклонники привыкли видеть певицу в откровенных нарядах и с броским макияжем, поэтому более спокойный образ оказался очень непривычным.

Адам Левин

Вокалиста популярной группы Maroon 5 можно увидеть во втором сезоне сериала "Американская история ужасов" и в фильме "Хоть раз в жизни". Надеемся, что когда-нибудь Адам получит главную роль, которая раскроет весь его актерский потенциал.

Кристина Агилера

Кристина Агилера снялась всего в одном фильме, но зато в каком! "Бурлеск" обрел фанатов по всему миру и получил высокие оценки кинокритиков. Таким успехом фильм обязан во многом невероятному вокалу Агилеры и превосходной игре ее коллеги по съемочной площадке Шер.

Шер

А вот и сама Шер. За плечами легендарной певицы более 25 ролей. Она — одна из немногих, кто получил одновременно все самые важные премии в мире кино: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и 3 "Золотых глобуса". Также это единственная исполнительница, чьи песни занимают первое место в хит-парадах США уже 5 десятилетий.

Рита Ора

Кажется, Рита Ора тоже тяготеет к кинематографу. Иначе как можно объяснить ее участие в съемках неоднозначных фильмов из серии "50 оттенков серого"? Надеемся, что не только работа над этими картинами останется в истории ее фильмографии и она еще удивит нас новыми ролями.

Гарри Стайлс

Наверное, если провести статистику, то на фильме "Дюнкерк" большинство зрителей было фанатами группы One Direction, потому как одну из ролей исполнял Гарри Стайлс. Певцу и актеру всего 24 года — и это наверняка не последняя его роль.

Леди Гага

Леди Гага умеет удивлять, как никто другой, и, кажется, способна перевоплотиться в любой образ. Неожиданный тандем певицы и Брэдли Купера в фильме "Звезда родилась" стоит увидеть своими глазами.

Источник: AdMe.ru

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