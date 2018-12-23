СМИ: Глава Минобороны Британии хотел сместить Терезу Мэй

Собеседник The Sunday Times в окружении главы Минобороны назвал эту информацию политической игрой.

Главу Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона заподозрили в заговоре и попытке сместить премьера-министра Терезу Мэй, которой недовольны консерваторы из-за ее планов вывести страну из Евросоюза, пишет The Times.

Скандал вокруг чиновника разразился через пять дней после попытки вынести премьеру вотум недоверия. Один из очевидцев рассказал изданию, что 18 декабря Уильямсон встретился с двумя приятелями в ресторане при отеле Beaumont и похвастался, что не только метит в премьер-министры, но и собирается скомпрометировать и "устранить" своих конкурентов на этот пост, среди которых глава МИД Джереми Хант и министр внутренних дел Саджид Джавид.

Уильямсон утверждал, что он единственный кандидат как на пост председателя правительства, так и на место лидера Демократической юнионистской партии (DUP), которая поддерживает консерваторов в парламенте. По словам политика, он "приручит" юнионистов, которые в итоге "сделают для него что угодно".

Собеседник The Sunday Times в окружении главы Минобороны назвал эту информацию политической игрой. Он добавил, что Уильямсон надеется руководить своим министерством еще минимум два года.

По информации The Telegraph, имена Гэвина Уильямсона, Джереми Ханта и Саджида Джавида фигурировали в списке из 27 возможных преемников Мэй. Он был составлен на фоне планов британских консерваторов предложить Мэй уйти в отставку после марта 2019 года, когда Великобритания официально выйдет из ЕС. В документе указывалось, что из всех перечисленных меньше всего шансов у Уильямсона и еще у троих.

12 декабря в парламенте Великобритании прошло голосование о доверии Терезе Мэй, в ходе которого за нее проголосовали 200 депутатов-консерваторов и 117 – против. Таким образом, она сохранила свой пост.

Источник: Lenta.ru

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