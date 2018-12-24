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Илон Маск высказал свое мнение о российском ракетном двигателе

Компании Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на ракете Atlas, и это "стыдно", отметил предприниматель.

Фото : Открытые источники24 декабря 2018, 00:15

Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V, сообщает ТАСС.

"Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна", - написал Маск в Twitter в ночь на воскресенье.

Atlas V - американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" им. Глушко. В настоящее время Atlas V изготавливается компанией ULA (United Launch Alliance) в городе Сентенниал (штат Колорадо). Это совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing.


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