Морское чудовище с десятками щупалец обнаружили в Австралии
Морским биологам предстоит определить, к какому виду оно относится.
Фото : express.co.uk24 декабря 2018, 00:42
Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает РИА Новости.
Мужчина признался, что не смог распознать, что это за животное, и отдал его ученым.
"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", — рассказал Пауэр.
Морские биологи считают, что животное является актинией. Им еще предстоит определить, к какому виду оно относится.
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