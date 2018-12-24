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Морское чудовище с десятками щупалец обнаружили в Австралии

Морским биологам предстоит определить, к какому виду оно относится.

Фото : express.co.uk24 декабря 2018, 00:42

Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает РИА Новости.

Мужчина признался, что не смог распознать, что это за животное, и отдал его ученым.

"Сначала мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску", — рассказал Пауэр.

Морские биологи считают, что животное является актинией. Им еще предстоит определить, к какому виду оно относится.


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