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Нетаньяху пожаловался на троллинг со стороны Эрдогана

Турецкий лидер назвал израильского премьера "жестоким угнетателем" и "лидером террористического государства".

Фото : Открытые источники24 декабря 2018, 01:15

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Тайипа Эрдогана "антисемитским диктатором", который "одержим Израилем", в ответ обвинения в проведении политики "государственного террора" против палестинцев, сообщает РИА Новости.

Оба лидера регулярно вступают в заочную пикировку, поводами для которой обычно становится очередное обострение палестино-израильского конфликта.

"Я подвергаюсь ежедневному троллингу со стороны антисемитского диктатора Эрдогана. Он одержим Израилем", - цитирует премьер-министра его канцелярия.

На воскресном митинге в Стамбуле Эрдоган заявил, что Нетаньяху "сеет зло, занимаясь государственным террором", и призвал Израиль к ответу за "злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения". Выступлению предшествовали новые столкновения на границах сектора Газа, где от огня израильских военных погибли четверо палестинцев.

"Он (Эрдоган - ред.) знает, что из себя представляют моральная армия и подлинная демократия в противовес армии, которая убивает женщин и детей в курдских деревнях, и государству, которое, к моему прискорбию, с каждым днем приобретает все больше черт диктатуры", - ответил Нетаньяху своему оппоненту.


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