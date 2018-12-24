Тренер сборной Казахстана заинтересовал европейский клуб

33-летний специалист рассматривался в числе основных кандидатов на вакантный пост одного из сильнейших клубов Эстонии.

Старший тренер юношеской сборной Казахстана (до 19 лет) Александр Кузнецов мог возглавить эстонский клуб "Нарва-Транс", сообщает Zakon.kz со ссылкой на СИА "SPORTINFORM".

33-летний специалист рассматривался в числе основных кандидатов на вакантный пост одного из сильнейших клубов Эстонии. Президент "Нарва-Транса" Николай Бурдаков искал тренера, умеющего работать с молодыми футболистами, но при этом способного давать результат. Кузнецов полностью соответствовал этим требованиям клуба, но не был готов покинуть пост тренера сборной. К тому же, в босса "Нарвы" смутил то, что у Кузнецова почти отсутствует опыт клубной работы и все его успехи связаны со сборной.

В итоге, в эстонском клубе решили остановиться на кандидатуре латвийского специалиста Дмитрия Калашникова, который сменит на этом посту турецкого тренера Дженка Озджана.

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