Илья Ильин рассказал, почему снялся с турнира в Катаре

Спортсмен: У меня проблема в позвоночнике и она не решается за один месяц.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин объяснил, почему не вышел на помост лицензионного турнира к Олимпиаде-2020 в Катаре, передает Zakon.kz.

О причинах своего решения он написал на странице в Instagram.

На лицензионном турнире к Олимпиаде-2020 мужская сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете. В своем весе Ильин заявил самые большие веса, но не вышел на помост.

По словам Ильина, у него возникли проблемы со здоровьем, но он твердо намерен участвовать в чемпионате Азии в 2019 году.

"Да, я не выступал. Вы все знаете, что у меня проблема в позвоночнике и она не решается за один месяц. В данный момент я нахожусь на реабилитации и мой старт будет в апреле 2019 года в Китае на чемпионате Азии. Почему я заявляюсь на старты? Дело в том, что для того, чтобы попасть на Олимпиаду-2020 в Токио по новым правилам - атлет должен выступить на шести международных стартах, четырех лучших по результатам стартов - пойдут в зачет. Далее, возможности пропустить старт у меня нет и мне нужно выступить на четырех стартах. На каких именно, пока не могу сказать, еще думаем, а вот на Азии я должен выйти. (...) Всем спасибо, кто пишет в личку слова поддержки, я стараюсь читать их все, правда, не получается всем отвечать", - написал Ильин.

Отметим, что Ильин пока не соревновался на международном уровне после завершения дисквалификации по итогам перепроверки допинг-проб и лишения золотых медалей Олимпиад-2008 и 2012. В сентябре он выиграл чемпионат Казахстана, а в ноябре был в заявке на чемпионат мира, но не вышел на помост из-за травмы.

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