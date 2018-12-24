Известного блогера задержали в Москве за сбор фанатов

Создатель "Дневника хача" пообещал пришедшим бесплатные призы, в том числе новые смартфоны.

На Манежной площади задержали видеоблогера Амирана Сардарова. Он организовал сходку фанатов — пришли сотни людей. Создатель "Дневника хача" пообещал пришедшим бесплатные призы, в том числе новые смартфоны, передает TJournal.

23 декабря создатель YouTube-канала "Дневник Хача" Амиран Сардаров позвал фанатов на встречу в центре Москвы в честь наступающего Нового года. В историях Инстаграма видеоблогер пообещал тем, кто придет к торговому центру Охотный ряд, бесплатные призы, в том числе белые iPhone XR.

Через час после начала встречи, примерно в 19:30 по московскому времени, Сардаров призвал фанатов перейти в менее людное место — к памятнику Карлу Марксу сзади гостиницы Four Seasons. Несмотря на это, люди заполнили почти всю Манежную площадь и начали выходить на проезжую часть: это можно увидеть в историях Инстаграма по хэштегу "Дневник хача".

Один из пользователей Instagram опубликовал видео с Сардаровым в метро: видеоблогер в костюме Деда Мороза подарил одному из пассажиров айфон.

По словам очевидцев, когда Сардаров приехал на Манежную площадь, люди начали толкать друг друга и сбивать с ног. Неизвестно, сколько фанатов пришли на встречу, но на видео попали сотни человек.

"Когда кто-то говорил, что увидел Амирана, то вся это толпа, как на последнем марафоне, превратилась в убойный поток из человеческого мяса с течением как у алтайских рек. То в одну сторону, то в другую. Потом таким же образом вокруг гостиницы. Удивительно, что обошлось без жертв", - написал в комментариях один из пользователей.

Примерно в 20:30 один из фанатов Сардарова опубликовал фотографию полицейского автозака с подписью: "Амирана увозят". Telegram-канал Mash опубликовал видео, как видеоблогера в костюме Деда Мороза забирают полицейские.

После задержания Сардаров попросил фанатов разойтись и не ждать, пока его отпустят из полицейского автомобиля. Он также уточнил, что подарки из его рук вырвали. Вместе с ним в автозаке оказался еще один неизвестный человек, который "хотел защитить Амирана".

"Ребята, расходитесь, пожалуйста. Мы не можем выехать, и здесь все уже рассержены. Расходитесь, все, подарки вы у меня уже все вырвали. Все забрали и разобрали. Я вам уже ничего не дам. Спасибо, что пришли. Извините, что так вышло", - сказал видеоблогер.

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