Туман, ветер, гололед ожидают казахстанцев в понедельник

На севере Алматинской области возможны сильные морозы.

Фото : Экспресс К

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в Туркестанской области ночью местами ожидается гололед, местами туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, в Кызылординской области на дорогах гололедица, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-27 м/с. Сильные морозы ожидаются на севере Алматинской области.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -22°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 24 декабря.

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