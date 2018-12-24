В Туркестанской области мужчина в маске напал на ломбард

Полицией доказана причастность подозреваемого к 6 фактам краж из почтовых отделений.

Полицейские Туркестанской области раскрыли серию краж из почтовых отделений и разбойное нападение на ломбард, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

В декабре 2018 года в Отырарский отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на один из местных ломбардов. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что неизвестный в маске, угрожая оружием сотруднику ломбарда, потребовал отдать деньги. Однако, не получив требуемое, нападавший скрылся ни с чем на автомашине. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК "Разбой".

Сразу же дежурной частью областного департамента полиции весь личный состав был ориентирован на розыск и задержание возможных подозреваемых. С целью раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в тот же день сотрудники криминальной полиции совместно с батальоном ДПП местной полицейской службы взяли подозреваемого при въезде в Туркестан. Задержанным оказался молодой мужчина - житель Шымкента. В машине вместе с подозреваемым находилась и его сообщница, молодая девушка. Ее участие в преступлении будет установлено в ходе досудебного расследования.

На сегодня следователями Отырарского районного отдела полиции доказана причастность подозреваемого к 6 фактам краж из почтовых отделений совершенных им на территориях Сайрамского, Ордабасинского районов, Туркестан и к 1 факту разбойного нападения на ломбард в Отырарском районе. В основном он совершал преступления в ночное время, путем вскрытия входной двери и окон. Похищал деньги, посылки и компьютерную технику. Сумма ущерба нанесенная потерпевшим сторонам составила около 2 миллионов тенге.

Подозреваемый находится под стражей. Ведется досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК: 188 "кража" и 192 "Разбой".

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