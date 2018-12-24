Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

Тема: "Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

В Мажилисе Парламента РК идет правительственный час на тему: "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество", передает Zakon.kz.

В понедельник, 24 декабря в зале пленарных заседаний палаты Мажилиса проходит правительственный час.

Докладчиком выступает министр юстиции Марат Бекетаев. Тема выступления: "Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество".

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