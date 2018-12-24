Новый миллионер и новый автомобиль: итоги первого тиража TeleBingo

Первый сезон культовой игры стартовал 22 декабря и порадовал выигрышем 7428 человек.

Жительница Алматы выиграла автомобиль в телевизионной лотерейной игре TeleBingo от "Сәтті Жұлдыз".

Первый сезон культовой игры стартовал 22 декабря и порадовал выигрышем 7428 человек. В новой телевизионной игре создатели TeleBingo, кроме игры в Bingo, ищут самого везучего человека в стране. Для этого 54 недели подряд в студию прямого эфира будут приглашены 300 казахстанцев. Из них 5 участников со всего Казахстана и 1 распространитель лотерейных билетов.

И вот первые участники TeleBingo разыграли первые призы. Чтобы определить самого везучего человека, ведущие шоу предложили им пройти разные испытания на удачу. По итогам разных конкурсов на везение выбывшие участники гарантированно получают денежные призы. А победителя ждут суперпризы: туристические путевки, бытовая техника, электроника, а также главный приз - автомобиль. Таким счастливчиком в первой игре оказалась жительница Алматы.

"Я зашла на сайт, чтобы узнать, когда будет следующая игра, где купить билет, и случайно узнала, что можно поиграть в дополнительную игру. Я сразу подумала: почему бы и нет? Мечтала перед Новым годом праздник себе устроить. Я зарегистрировалась на сайте и забыла. Через неделю перезвонили и сказали, что я прошла отбор", - вспоминает Марина. Она также добавила, что ей сейчас как раз нужна машина, так как "водительские права есть, а руля нет".

Также новогодний подарок себе сделал житель Тараза. Он стал миллионером, выиграв Bingo на 1 000 000 тенге. SuperBingo в размере 6,4 миллиона тенге в этой игре не был разыгран. В связи с этим его перенесли на следующую игру. Ожидаемая сумма будет составлять 12,9 миллиона тенге. Второй тираж игры TeleBingo смотрите в эфире "Седьмого канала" 29 декабря в 20:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!