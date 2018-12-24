В "Астана Опера" пройдет праздничная программа "Рождество у елки"

Впервые на сцене театра прозвучит орган в исполнении Салтанат Абильхановой.

Артисты "Астана Опера" приглашают жителей и гостей столицы провести "Рождество у елки". Музыкальный вечер пройдет 25 декабря на сцене Камерного зала театра, передает Zakon.kz.

В праздничную программу вошла инструментальная музыка – "Panis Angelicus" из Мессы ми минор С. Франка, Рождественская оратория op. 12 "Tecum principium" К. Сен-Санса, "Crucifixus" А. Лотти, "O magnum mysterium" К. де Моралеса, традиционная французская народная колядка, "O Come, Little Children" И. Шульца, "Волшебная ночь" Ф. Грубера, Танец Феи Драже П. Чайковского, "О Holy Night" А. Адана, "O Little Town of Bethlehem" Л. Реднера, английская народная мелодия "The First Noel", Фантазия на тему "В лесу родилась ёлочка" Д. Крамера, "Jingle Bells" Дж. Пьерпонта, "This Christmastide" Д. Фрейзера и др.

На протяжении веков к теме католической молитвы к Богородице "Ave Maria" обращались многие композиторы, в этот вечер прозвучат сочинения Ф. Шуберта, И.С. Баха – Ш. Гуно, Ж. Массне. Будут исполнены и другие вокальные произведения – ария Альмирены "Lascia Ch’io Pianga" из оперы "Ринальдо" Г.Ф. Генделя, "A Christmas Greeting" Э. Элгара и т.д.

В концерте примут участие солисты "Астана Опера" – Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова (сопрано), Татьяна Вицинская (меццо-сопрано), а также хор детской театральной студии, руководитель – Алтынганым Ахметова. Вместе с ними выступят музыканты-инструменталисты – Анель Шакирова, Асель Жакиянова (скрипки), Ботагоз Калиева (виолончель), Балжан Сапарова (флейта), Ерболат Ташкенбаев (ударные), Елена Сахно (фортепиано). Слушателей порадуют выступления квартета тромбонов в составе Фархад Болатов, Павел Бородулин, Алмас Сагимбаев, Кайрат Егимбаев, квартета валторн в составе Марат Конусбаев, Калкаман Дюсенбаев, Манар Исаханов, Мадияр Белеков.

Впервые на сцене театра "Астана Опера" прозвучит орган в исполнении Салтанат Абильхановой. Автор и инициатор музыкального вечера – артистка Симфонического оркестра "Астана Опера" арфистка Любовь Ткаченко.

Начало в 19:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!