Что даёт образование в сфере государственной политики

Миссия Высшей школы государственной политики - обучение специалистов и лидеров пониманию и осуществлению основательной госполитики и эффективного управления в целях улучшения качества жизни людей.

Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета предлагает уникальную глобальную учебную атмосферу, в которой студенты имеют возможность изучать вопросы государственной политики и управления, обучаться у профессоров мирового класса, и строить профессиональные связи с будущими лидерами.

Миссия Высшей школы государственной политики (ВШГП) заключается в обучении специалистов и лидеров пониманию и осуществлению основательной государственной политики и эффективного управления в целях улучшения качества жизни людей. Для достижения этой цели школа предлагает высокий уровень преподавания, проведение исследований и повышение квалификации руководящих кадров, с акцентом на ключевых проблемах политики и лидерства.





В настоящее время мы предлагаем две программы магистратуры: "Магистр в области государственной политики" (MPP) для выпускников вузов и кандидатов с небольшим опытом работы. Кроме того, у нас есть программа "Магистр в области государственного управления" (MPA), которая предназначена для менеджеров среднего и высшего звена, которые заинтересованы в совершенствовании своих навыков и знаний, а также повышении эффективности своей работы. Программа МРА предлагает вечерний и выходной формат обучения, который позволит сохранить работу и поможет студентам интегрировать свои исследования в профессиональные обязанности.

Мы также предлагаем программу PhD в области государственной политики, которую мы запустили в 2017 году. Она предназначена для тех, кто заинтересован в академической карьере или исследовательской работе, а также работе в исследовательских учреждениях. Программа открыта для студентов или сотрудников университетов Казахстана и Центральной Азии, а также других стран.

Декан ВШГП Венг ТаТ Хуэй говорит:

- Особенностью образования в Высшей школе государственной политики является то, что мы применяем инновационные методы обучения в рамках учебного плана, который включает основные компоненты лучших школ государственной политики по всему миру. Мы предлагаем профессиональное образование с практической ориентацией в экономике, политологии, международных отношениях, политическом анализе, управлении, а также обучаем лидерским навыкам.

Подача документов проходит в формате онлайн. Вам не нужно приезжать из другого города на интервью, его можно провести по скайпу. Список документов, необходимых для поступления на программы, достаточно обширен, он включает в себя и резюме, и документы об уже полученном образовании, и несколько рекомендательных писем, и два вида эссе. Последнее решение по итогам собеседования остаётся за приемной комиссией, в которую входят преподаватели и профессора ВШГП НУ и ее стратегического партнера – Школы государственной политики им. Ли Куан Ю в Сингапуре.

В чём отличие программ ВШГП?

Обучение проходит на английском языке совместно со стратегическим партнёром ВШГП – Школой гос. политики им. Ли Куан Ю, Сингапур.





В рамках обучения по программам MPP и MPA предусмотрен Сингапурский компонент – прохождение некоторых модулей в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю, где студентам предоставляется великолепная возможность совместить теорию с практикой. В течение 2,5 недель магистранты не только слушают лекции профессоров международного уровня, также они посещают государственные органы, международные организации и НПО для того чтобы закрепить свои теоретические знания.

Вместе с тем магистранты, обучающиеся по программе MPP с высокой академической успеваемостью, имеют уникальную возможность провести один семестр в Сингапуре в рамках программы по обмену студентами. Это является дополнительным опытом для студентов нашей школы не только в образовательном контексте, но и в культурном плане.

У нас также работает программа подготовительного года для магистратуры. Основной целью данной программы является повышение качества языковой подготовки потенциальных студентов, а также развитие их научно-исследовательских, коммуникативных и других навыков.

Для кого-то степень магистра – это необходимая квалификация для профессионального роста в своей компании, а для кого-то возможность пересмотреть свои ориентиры и устроиться на новую работу.

Где вы сможете работать после выпуска?

В государственном секторе, если вас привлекает карьера государственного служащего; в международных организациях, в социальной сфере и некоммерческих организациях, как политические аналитики, политическими инноваторами или сотрудниками политических лидеров. В бизнес секторе - в качестве специалиста по управлению образованием, в сфере PR и HR, а также, консультантами по связям с государственными органами.

Если вы выбираете исследовательскую работу, то для вас есть программа PhD в области государственной политики.

Для каждой программы ВШГП предусмотрены государственные образовательные гранты, которые покрывают плату за обучение и ежемесячную стипендию. Приём документов открыт с 10 декабря 2018 г. до 1 апреля 2019 г.

Также ВШГП проводит курсы повышения квалификации для сотрудников государственных органов, международных организаций, НПО и представителей бизнес-сектора.

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