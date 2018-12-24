Владельцы недвижимости могут онлайн снять с регистрации жильца

Для этого достаточно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и выбрать регион в котором находится его недвижимость.

Теперь у каждого владельца недвижимости есть возможность, не выходя из дома снять с постоянной или временной регистрации прописанного у него в квартире гражданина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО НИТ.

АО "Национальные информационные технологии" сообщает о запуске новой государственной услуги "Снятие граждан с постоянной и временной регистрации по месту жительства по заявлению собственника жилища".

Для этого достаточно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и выбрать регион в котором находится его недвижимость. При этом, нет необходимости обращаться во фронт-офисы НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН) для подтверждения заявления.

Напомним, что для получения данной услуги, необходимо быть зарегистрированным пользователем на портале eGov.kz. С результатом услуги можно ознакомиться в разделе "История получения услуг".

После оказания услуги приходит уведомление о готовности документа, в котором будет указан статус снятия регистрации гражданина или мотивированный отказ.

Необходимо отметить, что данная услуга ранее предоставлялась только через фронт-офисы Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Справочно: В случае, если в адресных сведениях зарегистрированных физических лиц отсутствует регистрационный код адреса (РКА), то данные лица не будут отражаться в списке зарегистрированных лиц.

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