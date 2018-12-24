В РК аренда наиболее доступных бюджетных офисов подскочила за год на 74%

В то же время элитные офисы премиального класса, напротив, даже подешевели: минус 0,2% за год.

По итогам ноября 2018 года арендная плата на офисные помещения значительнее всего подорожала за год для бюджетных офисов класса "D" (на 73,9% в сравнении с ноябрем 2017-го, до 1610 тг за кв. м) и для офисов класса "В" (на 7,4%, до 2776 тг за кв. м). Элитные офисы класса "А", напротив, несколько подешевели: −0,2%, до 4147 тг за кв. м, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Так, заметно снизились арендные цены на киоски (−27,1% за год, до 3460 тг за кв. м), аптеки (−19% за год, до 3766 тг за кв. м) и магазины (−15,8%, до 2239 тг за кв. м). Бутики в торговых домах и торгово-развлекательных центрах, напротив, подорожали в цене на 3,8%, до 5363 тг за кв. м.

Среди помещений для общепита очень ощутимо упала арендная плата за рестораны: −26,9%, до 2065 тг за кв. м. Аренда кафе снизилась в цене на 14,6%, до 2434 тг за кв. м, а столовых — на 11,8%, до 1693 тг за кв. м.

Из помещений для разнообразных бытовых сервисов и услуг поднялись арендные тарифы лишь на парикмахерские и салоны красоты: почти на 1%, до 2657 тг за кв. м. Аренда бильярдных залов подешевела на 46,9%, до 858 тг за кв. м, фотосалонов — на 16,6%, до 4422 тг за кв. м), химчисток и прачечных — на 12,7%, до 4314 тг за кв. м, а фитнес-клубов и тренажерных залов — на 9,4%, до 1278 тг за кв. м.

Среди складов заметнее всего подорожали помещения класса "С" (+6,2%, до 941 тг за кв. м), помещения класса "В" поднялись в цене на 6%, до 1482 тг за кв. м. Аренда складов класса "А" подешевела на 4,2%, до 2618 тг за кв. м, а класса "D" — на 2%, до 601 тг за кв м.

Сразу на 38% подорожал съём автомоек (до 991 тг за кв. м), а аренда СТО подешевела на 1,5% (до 845 тг за кв. м).

Цены на аренду производственных цехов поднялись почти на 9% (до 975 тг за кв. м), а промышленных баз — упали сразу на 25,4% (до 773 тг за кв. м).

Надземные паркинги по итогам ноября сдавались на 60,6% дешевле, чем годом ранее (705 тг за кв. м), подземные — на 38,7% дешевле (3305 тг за кв. м).

На 35,2% больше, чем годом ранее, платили за аренду съёмщики помещений под пункты обмена валют (5920 тг за кв. м), на 0,8% больше стоила аренда помещений под банковские филиалы (5392 тг за кв. м).



За январь–ноябрь были введены в эксплуатацию 4,2 тысячи объектов нежилого назначения (минус 2,7% за год).

Среди них 1,1 тысячи — объекты торговли, что на 5,5% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

На 33% увеличилось количество сельскохозяйственных объектов (до 274), на 25,6% — культурно-развлекательных (до 157), на 24,3% — промышленных (до 455).

Основная доля введенных в эксплуатацию за 11 месяцев текущего года объектов принадлежала частным застройщикам, по большей части — самим гражданам.

В частности, частными застройщиками было введено больше всего объектов торговли: 1095, их доля составила 99,6% от всех введенных в эксплуатацию объектов торговли.

58 объектов культурно-развлекательного назначения было введено государственными застройщиками — это 36,9% от всех введенных в эксплуатацию объектов культурно-развлекательного назначения.

Иностранные застройщики больше всего занимались введением промышленных объектов: 83 объекта, что составляет 18,2% от всех введенных в эксплуатацию промышленных объектов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!