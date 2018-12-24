Непобежденный казахстанский боксер жестко "удосрочил" африканского нокаутера

Восьмираундовый бой в крузервейте завершился победой Балоева в последнем раунде нокаутом.

Казахстанский боксер Али Балоев (7-0, 6 КО) провел свой восьмой бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

25-летний казахстанец выступил на турнире в Москве (Россия) в СК "Крылья Советов". На ринге ему противостоял нигериец Афинни Абиодун, который пять из шести своих побед в профи одержал нокаутом — 6-1-1, 5 КО.

Восьмираундовый бой в крузервейте завершился победой Балоева в последнем раунде нокаутом, казахстанец прямым послал соперника отдыхать. Таким образом, для Али это восьмая победа в профессионалах, а Абиодун во второй раз в карьере покинул ринг побежденным.

В 2018 году Али Балоев успел провести пять боев и во всех одержал победу. Его предыдущими соперниками были Артем Чернекевич (3-23, 3 КО), Казим Умудов (3-1, 1 КО), Ричард Уркисо (4-6-2, 2 КО) и Гульхусейн Агазада (0-1).

"Победа! Спасибо всем за поздравления, за тёплые слова, за поддержку! Всех С Наступающим годом! Алга, Казакстан", — написал в своем Instagram Балоев, добавив видео досрочной победы над Абиодуном.

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