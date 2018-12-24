Какие проблемы при регистрации недвижимости удалось решить

За счет реформ в этой сфере сократились финансовые, трудовые и временные затраты.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр юстиции РК Марат Бекетаев проинформировал депутатов о том, какие проблемы в сфере регистрации недвижимости удалось решить, передает корреспондент Zakon.kz.

"Десятилетний опыт регистрации недвижимости органами юстиции помог определить основные направления дальнейших реформ, которые помогли решить следующие проблемы. Во-первых, имелась многоуровневая система бизнес-процесса оказания госуслуги, которая состояла из 9 этапов. Так, на первом этапе работник филиала госкорпорации (Правительство для гражан) принимал документы. Затем, он передавал документы в накопительный отдел", - сказал он.

Накопительный отдел, в свою очередь, передавал документы через курьера, как правило два раза в день, услугодателю, то есть органам юстиции.

"Поступившие документы в органах юстиции распределялись среди регистраторов. При этом сотрудник архива поднимал регистрационное дело из архива и передавал его регистратору. Затем регистратором проводилась экспертиза правоустанавливающих документов с внесением сведений в базу данных.После этого руководством территориального органа юстиции осуществлялась проверка и согласование результата путем проставления трех подписей. Далее, готовые документы снова через курьера, также два раза в день, передавались в филиал Госкорпорации. И на последнем этапе документы выдавались услугополучателю", - указал глава ведомства.

Другая проблема заключалась в низкой заработной плате регистраторов.

"Функция по регистрации прав на недвижимое имущество осуществлялась внештатными сотрудниками. По республике было порядка 700 регистраторов. Их заработная плата составляла не более 50 тысяч тенге. В связи с низкой заработной платой наблюдались текучесть кадров и дефицит специалистов-регистраторов. Еще одна проблема - недостаточность средств на обновление и развитие информационной системы правового кадастра. Ежедневный рост объема информации, интеграция с другими системами, а также существенное увеличение запросов повысили нагрузку на серверное оборудование, которое не обновлялось более пяти лет. В результате возникали технические сбои в работе информационной системы", - пояснил Бекетаев.

К примеру, в феврале 2017 года в связи с увеличением в четыре раза количества запросов произошел сбой в работе основного и резервного серверного оборудования.

"В целях решения отмеченных проблем Минюстом совместно с министерством информации и коммуникаций в марте 2017 года был запущен пилотный проект по частичной передаче функции по регистрации прав на недвижимое имущество из органов юстиции в Госкорпорацию. Итоги пилотного проекта показали положительные результаты за счет оптимизации бизнес-процессов оказания государственных услуг. В результате в мае этого года технические функции по регистрации прав на недвижимость были законодательно переданы Госкорпорации", - отметил министр.

По его словам, информационная система правового кадастра также была передана в доверительное управление госкорпорации.

"Как это позволяет решать вышеотмеченные проблемы? Во-первых, теперь прием документов и выдача осуществляется во фронт-офисе госкорпорации, регистрация в бэк-офисе. Курьеры документы никуда не возят. Сократились финансовые, трудовые и временные затраты. Правовым анализом документов с внесением сведений в базу данных занимаются квалифицированные сотрудники, перешедшие из органов юстиции. Их заработная плата увеличилась до 100 тысяч тенге", - проинформировал он.

Также глава Минюста добавил, что процедура регистрации прав на недвижимое имущество это бизнес-процесс, соответственно, необходим контроль качества оказания госуслуги.

"При исполнении функции по регистрации недвижимости территориальными органами юстиции, контроль качества проводился только в рамках плановых прокурорских проверок. Теперь региональные подразделения органов юстиции осуществляют внешний контроль за качеством оказания госуслуг по принципу системы управления рисками на регулярной основе. Кроме того, государство отказалось от сбора за госрегистрацию прав на недвижимое имущество. Это порядка 3 млрд тенге ежегодно, которые направлялись в местный бюджет. Теперь сбор заменен на платеж, который поступает на счет госкорпорации", - уточнил он.

Эти средства будут направлены на развитие информационных систем, закуп нового оборудования и повышение заработной платы работникам госкорпорации.

"И гражданам и бизнесу будет легче возмещать ущерб в случае нарушений со стороны регистрирующего органа. Вы знаете, что процедура возмещения ущерба госорганами это сложный и многоэтапный процесс, поскольку средства идут из бюджета. Тогда как госкорпорация в виду своего правового статуса может возмещать ущерб за счет своих средств", - заключил Бекетаев.

Оксана Скибан, Астана

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