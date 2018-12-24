Около двух миллионов прав на недвижимость ежегодно регистрируется в РК

Каждая четвертая регистрация прав на недвижимость производится в электронном формате.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр юстиции РК Марат Бекетаев проинформировал депутатов о том, как обновляется сфера госрегистрации прав на недвижимое имущество в свете новых тенденций, передает корреспондент Zakon.kz.

"Функция по госрегистрации прав на недвижимое имущество осуществляется органами юстиции с 2007 года. Сфера госрегистрации прав на недвижимое имущество последовательно обновляется на основе новых тенденций и международного опыта. Ежегодно в стране в среднем регистрируется более 1 млн 700 тысяч прав на недвижимое имущество. Также выдается более 10 млн справок в электронном формате. Эти показатели растут из года в год", - сказал он.

По его словам, с момента передачи функции по регистрации прав на недвижимое имущество в ведение Минюста в этой сфере достигнуты значительные результаты.

"Например, сроки регистрации сокращены с 15 до трех дней. Для госрегистрации прав на недвижимое имущество достаточно представления двух документов - это правоустанавливающие документы и квитанция об оплате. Исключено требование выдачи техпаспорта. На сегодня функционирует государственная база данных "Регистр недвижимости", которая стала первым проектом в стране по автоматизации бизнес-процессов по предоставлению госуслуг", - отметил глава ведомства.

В настоящее время с "Регистром недвижимости" интегрированы информационные системы 28 госорганов.

"Начиная с 2015 года, внедрена электронная регистрация прав на все нотариально удостоверяемые сделки. Эти сделки регистрируются в течение одного дня. Таким образом, каждая четвертая регистрация производится в электронном формате. Все информационные услуги правового кадастра в виде справок переведены в электронный формат. Это является второй услугой по спросу среди услуг в рамках Egov. Ежедневно выдается более 30 тысяч информационных справок", - пояснил Бекетаев.

Оксана Скибан, Астана

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