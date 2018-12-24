Утверждены условия бюджетного кредитования Жилстройсбербанка для выдачи жилищных займов

Целью бюджетного кредитования является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер".

Постановлением правительства Казахстана от 11 декабря 2018 года утверждены основные условия бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам, передает Zakon.kz.

Так, устанавливаются следующие основные условия:

- бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме 15 миллиардов тенге, предусмотренной законом "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы";

- бюджетный кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 20 лет по ставке вознаграждения, равной 0,15 % годовых;

- выделение из республиканского бюджета кредита осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;

- период освоения составляет 17 лет со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;

- выплата начисленного вознаграждения по бюджетному кредиту осуществляется два раза в год полугодовыми платежами;

- погашение основного долга по бюджетному кредиту осуществляется заемщиком ежегодно равными долями в размере 1 миллиона тенге по истечении льготного периода, который составляет не более 80 месяцев со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика (по истечении срока кредита, предусмотренного в подпункте 2) данных условий, погашение оставшейся суммы основного долга осуществляется единовременно);

Как отмечается, целью бюджетного кредитования является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", при этом конечная ставка вознаграждения не должна превышать 5 процентов годовых.

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