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Утверждены условия бюджетного кредитования Жилстройсбербанка для выдачи жилищных займов

Целью бюджетного кредитования является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер".

Фото : Abctv.kz24 декабря 2018, 11:18

Постановлением правительства Казахстана от 11 декабря 2018 года утверждены основные условия бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам, передает Zakon.kz.

Так, устанавливаются следующие основные условия:

- бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме 15 миллиардов тенге, предусмотренной законом "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы";
- бюджетный кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 20 лет по ставке вознаграждения, равной 0,15 % годовых;
- выделение из республиканского бюджета кредита осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;
- период освоения составляет 17 лет со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;
- выплата начисленного вознаграждения по бюджетному кредиту осуществляется два раза в год полугодовыми платежами;
- погашение основного долга по бюджетному кредиту осуществляется заемщиком ежегодно равными долями в размере 1 миллиона тенге по истечении льготного периода, который составляет не более 80 месяцев со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика (по истечении срока кредита, предусмотренного в подпункте 2) данных условий, погашение оставшейся суммы основного долга осуществляется единовременно);

Как отмечается, целью бюджетного кредитования является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", при этом конечная ставка вознаграждения не должна превышать 5 процентов годовых.


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