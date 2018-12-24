22 года заключения просят для "шуского потрошителя"

Причину своих действий подозреваемый объяснил последовательно и логично: работодатель плохо к нему относился, не считал за человека, плохо кормил, мало платил.

На процессе по делу Марата Аманова, обвиняемого в убийстве главы крестьянского хозяйства и двух его несовершеннолетних детей в Шуском районе, прошли прения сторон. Гособвинитель посчитала вину подсудимого доказанной и попросила суд назначить ему 22 года лишения свободы, передает Экспресс-К.

Очередное слушание дела по Аманову началось с допроса эксперта – психиатра облпсихдиспансера, ведущего координатора комиссии, обследовавшей подсудимого, Нины Шульги.

Психиатр рассказала, что с Амановым в детстве и юности все было нормально. Он с отличием окончил училище, отслужил два года в армии. Потом начал употреблять алкоголь, и у него стали возникать слуховые галлюцинации, появились бессонница, раздражительность. В мае нынешнего года брат определил его на обследование и лечение в облпсихдиспансер. Причину своих действий подозреваемый объяснил последовательно и логично: работодатель плохо к нему относился, не считал за человека, плохо кормил, мало платил. В ночь перед преступлением Аманов не спал, был зол.

Исходя из показаний Аманова, каких-либо сомнений, что в тот момент он не находился в состоянии психоза, у комиссии не возникло, – четко пояснила эксперт. – Да, он страдает органическим поражением мозга, но его заболевание не мешает ему осознавать характер своих действий.

Аманов ухватился за диагноз как за соломинку и стал говорить о том, что перед тем, как напасть на главу крестьянского хозяйства и его детей, он полтора месяца не принимал лекарств.

В конце концов и он, и его адвокат отозвали ходатайство о повторной экспертизе.

В ходе прений гособвинитель Акерке Избанова подробно остановилась на личности подсудимого, отметила, что он вел аморальный образ жизни, не имел ни семьи, ни детей, и у него не дрогнула рука, когда он хладнокровно зарезал не только 48-летнего фермера Кыргызбая Ахметжанова, но и его ни в чем не повинных детей: 17-летнюю Гульжан и 15-летнего Нурлана. Прокурор попросила критически отнестись к показаниям подсудимого о том, что убийство он якобы совершил по причине плохого к нему отношения. Таких фактов выявлено не было. По статьям "убийство" и "кража" (Аманов похитил имущество своих жертв на сумму 552 тысячи тенге) гособвинитель попросила суд назначить Аманову 22 года лишения свободы.

Потерпевшая – вдова фермера Гульзат Омарова сказала, что 22 года – строгое наказание и она с ним согласна. Адвокат Аманова в своем выступлении упирала на болезнь подзащитного и просила смягчить наказание.

Сам Аманов заявил:

– А мне нечего сказать.

Правда, в своем последнем слове добавил:

– Я сделал это неосознанно, неосмысленно. Из-за отсутствия медикаментов.

Оглашение приговора состоится сегодня, 24 декабря.

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