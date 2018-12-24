Адмответственность за несвоевременную регистрацию прав на имущество предлагают отменить

За последние годы наблюдается возбуждение небольшого количества административных дел по данному составу.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр юстиции РК Марат Бекетаев проинформировал о намерениях ведомства исключить административную ответственность за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, эта адмответственность была введена в 2007 году в целях налогового администрирования и принуждения населения к регистрации своих прав на недвижимое имущество.

"В свою очередь государством проведены две акции по легализации имущества, а также приняты мер по оптимизации порядка оказания госуслуг. В результате чего за последние годы наблюдается возбуждение небольшого количества административных дел по данному составу. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос об исключении административной ответственности за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество", - сказал Бекетаев.

В то же время вице-спикер мажилиса Владимир Божко добавил, что штрафные санкции были введены в свое время из-за проблем с частным строительством, когда люди строили дома, проживали там годами без регистрации и, соответственно, не платили налоги.

"Здесь надо очень внимательно посмотреть. Как только мы ее (норму) снимем, появятся опять граждане, которые посчитают, что чем позже регистрируешь, то тем меньше заплатишь налогов. Здесь надо подумать, давайте вместе с Минюстом посоветуемся, здесь надо подумать", - считает он.

Оксана Скибан, Астана

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