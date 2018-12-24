Курс доллара составил 372,31 тенге на торгах
Объем торгов – 80,450 млн долларов.
Фото : express-k.kz24 декабря 2018, 11:40
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 372,31 (+0,96) тенге за доллар, объем торгов – 80,450 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4432 тенге за рубль, объем торгов – 11 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,8903 тенге за юань (+0,0547 тенге), объем торгов – 1 750 тыс. юаней (+850 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 372 - 373,5 тенге, евро - 423,7-426,3, рос.рубля - 5,45-5,51 тенге.
В торгах приняли участие 20 банков.
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