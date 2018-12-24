В полиции Павлодара прокомментировали инцидент с елкой, детьми и служебным авто
Как пояснили в Департаменте полиции, патруль привез в гостиницу ребенка, которому вдруг стало плохо.
Фото : Аргументы Недели - Крым24 декабря 2018, 11:43
В Департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали видео, на кадрах которого страж порядка якобы привез ребенка на новогоднюю елку на служебно авто, передает Zakon.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.
Видео появилось на страничке @kolesa_pavlodara в Instagram, автора возмутило использование служебного авто в личных целях.
Как пояснили в Департаменте полиции, патруль привез в гостиницу ребенка, которому вдруг стало плохо. Но сейчас девочке стало лучше.
- 23 декабря два автобуса с детьми, прибывшими на "Президентскую елку" из разных районов области сопровождали два автопатруля. На Центральной площади девочке стало плохо. Организаторы обратились за помощью к сопровождающему сотруднику полиции, который довез ребенка до гостиницы "Иртыш", где в сегодня проходит елка от имени президента страны, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
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