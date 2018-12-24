Последствия цунами в Индонезии

Цунами обрушилось на побережье Индонезии 22 декабря.

Причиной цунами, предположительно, стал подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. Гигантская волна возникла в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра, передает РБК.

От стихии в особенности пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.

Сотни домов, стоящих на побережье, были разрушены. Австралия и Малайзия уже предложили Джакарте помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. К поддержке пострадавших призвал и папа римский Франциск.

Власти продолжают оценивать материальный ущерб, нанесенный прибрежным районам.

Власти Индонезии предупреждают об угрозе повторных волн. Извержение Кракатау все еще продолжается.

В пострадавших районах, как пишет Jakarta Post, ограничена мобильная связь, нарушены коммуникации.

В провинции ​Пандегланга, по данным местных властей, оказались разрушены и серьезно повреждены 400 жилых домов и девять отелей. Для расчистки территории привлекается тяжелая техника.

Угроза повторных цунами в регионе обостряется из-за того, что в Индонезии отсутствует система раннего предупреждения о цунами. Сейсмометры вокруг вулкана Кракатау оказались повреждены в ходе землетрясения.

23 декабря в провинции ​Панденгланг вновь прозвучали сирены, предупреждающие о цунами, что вызвало панику местных жителей. Однако экстренные службы назвали это следствием неисправности системы.

Число жертв цунами в Зондском проливе у берегов Индонезии выросло до 281 человека, заявил представитель Национального управления страны по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо. Об этом он написал в своем Twitter. Он добавил, что число раненых достигло 1016. 57 человек числятся пропавшими без вести, а более 11 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. По словам Нугрохо, повреждены 611 домов, 69 гостиниц, 60 магазинов и 420 лодок.

Data sementara dampak tsunami di Selat Sunda hingga 24/12/2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang tewas, 1.016 orang luka-luka, 57 orang hilang dan 11.687 orang mengungsi. Kerusakan fisik: 611 rumah rusak, 69 hotel-vila rusak, 60 warung-toko rusak, & 420 perahu rusak. pic.twitter.com/PuFjNvHCpY — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 24 декабря 2018 г.

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