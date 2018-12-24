Раскрыто убийство таксиста, совершенное почти год назад

Сотрудники полиции задержали 29-летнего ранее не судимого жителя города.

Сотрудники полиции Семея раскрыли убийство, которое произошло в феврале этого года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УП Семея.

В начале феврале текущего года в ходе патрулирования сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции обнаружили автомашину ВАЗ-2107, в которой было тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибший, 62-летний житель Семея, занимался частным извозом на своем автомобиле.

"Для раскрытия резонансного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, были задействованы все необходимые силы. Раскрытием преступления занимались наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и следователи. Оперативники отрабатывали самые различные версии произошедшего преступления. Раскрытие данного уголовного дела находилось на личном контроле начальника Управления полиции Семея. Проведенная кропотливая работа следственно-оперативной группы дала результат", - сообщили в полиции.

Отмечается, что восстановить картину произошедшего помогли камеры видеонаблюдения. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, позволивших выйти на след подозреваемого, сотрудники полиции задержали 29-летнего ранее не судимого жителя города.

В настоящее время расследование продолжается, вещественные доказательства изъяты, полицейские выясняют обстоятельства тяжкого преступления.

В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

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