Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

В северных центральных и восточных областях ночная температура понизится до минус 32…37 градусов.

С 25 декабря день медленно начнет пребывать, а отрог холодного антициклона, сместившегося с Таймыра на Сибирь, вызовет сильные морозы в большинстве областей Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В северных центральных и восточных областях ночная температура понизится до минус 32…37°С, местами мороз усилится и до минус 40°С. И даже на юго-востоке Казахстана местами ожидается похолодание до 25…30° мороза.

Лишь в западных областях под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России ожидаются осадки, туман, гололёд и повышение температуры днём до 0-5°мороза, на юго-западе и до 0…5° тепла.

24 декабря в Мангистауской области местами возможен гололед.

Вероятность шторма 90-95%

с 24 по 26 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается осадки, туман, метель, гололед, усиление южного, юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

В Уральске: с 24 по 26 декабря прогнозируют осадки, туман, метель, гололед порывы южного, юго-восточного ветра до 17 м/с.

Вероятность шторма 95-98%

24-26 декабря в Кызылординской области местами возможен туман, на дорогах гололедица.

Вероятность шторма 90-95 %

Ночью 25-26 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз 35-40, местами 30 градусов.

В Петропавловске ночью 25 декабря прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до 37-39 мороза. Ночью 26 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-35 мороза.

Вероятность шторма 90-95 %

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