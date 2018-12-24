Бекетаев: Стройкомпании должны уходить от долевого строительства

По мнению министра, застройщики в Казахстане достаточно "состоявшиеся", чтобы отказаться уже от долевого строительства.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам госрегистрации прав на недвижимое имущество речь зашла о ситуации с долевым строительством в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр юстиции РК Марат Бекетаев, по долевому строительству "прописаны жесткие требования, когда можно использовать строительным компаниям такой договор".

"Для этого у них должны быть достаточные средства, чтобы построить объект полностью, у них должно быть специальное разрешение акимата, и они должны четко вести учет таких дольщиков. Насколько я знаю, больше этот договор крупными компаниями не применялся. Что касается моего собственного мнения, то, мне кажется, что этот договор должен уйти в прошлое. Сейчас у нас достаточно состоявшихся строительных компаний, которые должны строить объекты полностью и продавать уже готовое жилье", - считает он.

Также на этот счет высказался вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.

"Действительно, после принятия первого закона, достаточно жесткого, различные строительные компании использовали различные механизмы, в том числе как договоры цессии и другие формы, чтобы привлечь средства дольщиков. Во втором пуле изменений в закон мы жестко ввели, что любое привлечение денег является привлечением средств дольщиков. Поэтому регламентируется только законом о долевом строительстве. Поэтому любые договоры, в любой форме, если не соответствуют закону о долевом строительстве, они незаконны", - отметил представитель ведомства.

Вице-спикер мажилиса Владимир Божко указал, что в строительной сфере все еще остаются правовые "дыры".

"Мы в районах строительства личного жилья все что-то принимаем, принимаем, но наши "особо образованные" граждане (в кавычках), находят обходы по этому закону и регулярно, ну, отбирают деньги у наших граждан. По последней информации, у нас в Актау умудрялись по 4 раза продавать одну квартиру, по 10 раз одну квартиру продавать. Вот здесь, я думаю, что надо посмотреть и обязательно в рекомендациях указать, как нам и эту дыру прикрыть. Потому что на самом деле мы по закону работаем, работаем, и все равно находятся обходные маневры, которые приводят к тому, что наши граждане начинают страдать", - пояснил он.

Оксана Скибан, Астана

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