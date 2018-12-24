Как не омрачить отпуск инфекционным заболеванием - советы от Минздрава

Когда вы приходите с улицы, общественного транспорта, нужно обрабатывать руки, потому что это основной путь передачи инфекции - Бекшин.

Опасности распространения специфических инфекционных заболеваний в Казахстане в зимнее время нет, но заболеть ими во время отпуска в жарких странах можно. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

"По итогам этого года наши соседи, которые тоже не имеют условий (для распространения – от авт.) 56 человек все же заболели и приехали с симптомами заболевания Денге. У нас один случай сейчас есть. Человек вернулся из Таиланда, он изолирован, но опасности не представляет. Проводятся лабораторные исследования. Опасно для Казахстана летнее время, когда возможно распространение, особенно такие заболевания как Эбола", - сообщил Бекшин.

Комитет охраны общественного здоровья подготовил ряд профилактических мер для казахстанских туристов:

• Определить перед выездом эпидемиологическую обстановку в стране и принять меры.

"Сейчас в западной Европе действительно бушует корь, зарегистрировано более 70 тысяч случаев, в Сербии 5 000 случаев, во Франции около 3 000 случаев уже, в России более 2 000, в Грузии около 1500. Этот список можно долго продолжать, но в первую очередь нужно на это обращать внимание. На Украине зарегистрировано около 40 тысяч случаев, в европейском регионе около 68 летальных случаев от кори", - прокомментировал он.

• Не ездить в страны, где существует опасность заражения с непривитыми детьми. Либо вакцинироваться перед вылетом как детям, так и взрослым.

• Брать с собой карманные антисептики, особенно в страны Юго-Восточной Азии.

"Когда вы приходите с улицы, общественного транспорта, нужно обрабатывать руки, потому что это основной путь передачи инфекции", - добавил он.

• Пользоваться бутилированной или кипяченной питьевой водой.

"При употреблении в пищу фруктов обязательно их надо мыть питьевой водой, затем ополаскивать кипятком", - сказал он.

• Не пользоваться льдом, особенно, если он покупается в неустановленных местах.

"Уличная торговля, зачастую лед приготавливается из обычной необеззараженной воды, этим он опасен", - пояснил Бекшин.

• Употреблять рыбу, мясо, морепродукты только если вы уверены, что эти блюда прошли достаточную термическую обработку.

"Если вы идете в места общественного питания, то это должны быть знакомые и рекомендуемые сотрудниками отеля и уже привычные места питания, которые хотя бы работники отеля рекомендовали. На это нужно обращать внимание", - добавил он.

• Проверять в отелях наличие противомоскитных сеток. Это путь к заражению Денге и Эбола.

"Если они повреждены, то нужно потребовать у администрации отеля заменить. Обязательно должны быть с собой репелленты. При выходе из отеля необходимо, чтобы одежда была с длинными рукавами, светлых тонов, потому что на светлой одежде клещи и москиты хорошо видны и можно будет стряхнуть, избежать укуса", - сообщил он.

Он заверил, что такие не хитрые правила позволят сохранить здоровье и не омрачить свой отпуск.

Татьяна Ковалева, Астана

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