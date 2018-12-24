Как не набрать лишний вес в Новый год - советы диетологов

Диетологи призывают отказаться от привычки растягивать на несколько праздничных дней потребление салатов с майонезом, а также других продуктов питания, приготовленных непосредственно к новогоднему застолью.

Диетологи Минздрава РФ считают, что в целом людям, не имеющим проблем со здоровьем, в новогоднюю ночь можно употреблять любые продукты питания, главное - не переедать, чередовать приемы пищи с активностью на свежем воздухе и отказаться от приготовления салатов с майонезом в большем количестве, чем это запланировано на ужин. О разумном потреблении пищи за новогодним столом, контроле режима питания, а также методике проведения разгрузочных дней ТАСС рассказали врачи, эксперты в области питания и диетологии.

Оливье на завтрак, обед и ужин

Диетологи призывают отказаться от привычки растягивать на несколько праздничных дней потребление салатов с майонезом, а также других продуктов питания, приготовленных непосредственно к новогоднему застолью.

"Это прямой путь к набору веса, во-первых, а во-вторых, прямой путь к пищевой токсикоинфекции - банальному отравлению", - сказал главный врач клиники лечебного питания Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Зайнудин Зайнудинов.

Медики напоминают, что у готовых салатов, а также у рыбных и мясных блюд ограниченный срок годности, всего 12 часов, а при наличии в блюде яиц срок его хранения сокращается до шести-восьми часов. Вместо того, чтобы долго доедать остатки со стола, лучше заранее подумать о числе гостей и не готовить впрок.

Заведующая отделением клинической диетологии Городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, терапевт и диетолог Юлия Пигарева также выразила опасение в связи со свойственной многим привычкой наедаться остатками продуктов.

"На мой взгляд, самое страшное - это не новогодняя ночь, а последующие дни, когда мы доедаем салаты, уток и гусей, и все, что осталось, включая алкоголь", - отметила она. По словам диетолога, вернуться к нормальному режиму питания после новогодней ночи стоит как можно скорее.

Вместо майонеза

Пигарева также порекомендовала отказаться от майонеза. "Старайтесь не использовать для заправки салатов майонез, так как он достаточно калорийный и содержит очень неполезные трансжиры", - сказала она.

По словам врача, салаты лучше заправлять нерафинированным растительным маслом или соусом на основе натурального йогурта. Также для усиления вкуса блюд она рекомендует отдать предпочтение специям и зелени.

Если от майонеза в праздник все-таки не хочется отказываться, Пигарева советует разделить холодное блюдо на порции и не заправлять сразу "ведро" салата. Она отметила, что салаты без заправок могут храниться в холодильнике до 18-24 часов. Также диетолог напомнила, что все блюда, в состав которых входят мясо, кисломолочные продукты или маринованные овощи, - благоприятная среда для размножения бактерий, например, сальмонелл.

Заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России Алла Погожева порекомендовала в праздничные дни отказаться от продуктов и блюд с большим содержанием соли, сахара и жира. По ее словам, к столу лучше подавать морскую рыбу, а не речную, морепродукты и запеченные блюда, а не жареные на масле.

Меньше еды и больше прогулок

Медицинские работники в области диетологии сходятся во мнении, что потребление еды должно быть сопряжено с достаточной двигательной активностью. В новогоднюю ночь это могут быть прогулки на свежем воздухе и активные игры.

"Это позволит меньше времени провести за столом и уменьшить соблазн закидать в себя побольше абсолютно ненужной еды", - считает Зайнудинов.

Вечером, за несколько часов до боя курантов, он советует поужинать, чтобы не садиться за стол с сильным чувством голода. Врачи решительно не рекомендуют в праздничную ночь употреблять газированные напитки, особенно сладкие.

"Да, мы каждый раз говорим о том, что они нежелательны, но они так или иначе традиционно все равно оказываются на нашем столе", - отметил Зайнудинов. Он пояснил, что наибольший вред организму наносят сладкие газированные напитки, смешанные с алкоголем, так как это сочетание ускоряет всасывание спирта и в целом препятствует нормальному пищеварению. Врач посоветовал на следующий день после праздничного застолья в качестве разгрузки пить щелочную минеральную воду.

Разгрузочный день

Случаи переедания в новогоднюю ночь нередки, если человек не смог себя остановить силой воли и почувствовал недомогание. Нужно на следующий же день разгрузить организм, снизив объемы потребляемой пищи.

Зайнудинов посоветовал 1 января, а еще лучше регулярно, раз в одну или две недели, организовывать себе разгрузочные дни и ограничиваться только одним продуктом. По его словам, это могут быть кефир, овощи или мясо.

"Главный принцип этого разгрузочного дня - съесть ровно столько, сколько необходимо организму для поддержания жизнедеятельности, а это порядка 800-1000-1100 килокалорий для веса и комплекции человека", - отметил врач.

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