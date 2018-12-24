В Алматы вынесен приговор по убийству квартиранткой хозяйки жилья

30-летняя Актолкын Сулейменова получила 15,5 лет тюрьмы.

В суде озвучили приговор 30-летней Актолкын Сулейменовой, подозреваемой в убийстве хозяйки квартиры, передает корреспондент МИА "Казинформ".

30-летняя Актолкын Сулейменова за убийство женщины, у которой она арендовала квартиру, получила 15 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Срок отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности исчисляется с момента ее задержания 27 июня. Также осужденная должна будет выплатить 4 млн тенге потерпевшей стороне за моральный ущерб и оплатить государству 2 млн 154 тыс 299 тенге судебных издержек.

Суд проходил над подозреваемой в убийстве хозяйки жилья, которая оказалась экс-супругой известного казахстанского актера и телеведущего Рахмана Омарова. Трагедия произошла 25 июня во время прихода женщины за арендной платой. Осужденная нанесла женщине 7 смертельных ножевых ранений в область шеи. Как установило следствие, убийству предшествовал конфликт, возникший между хозяйкой жилья и квартиранткой. У Гүлдерайым Омаровой остались трое детей. Осужденная работала продавщицей в продуктовом магазине. После случившегося девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.

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