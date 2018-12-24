Бекшин: Наши граждане привезут самые мыслимые и немыслимые штаммы гриппа

Мы по прогнозу ожидаем с середины января пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом - главный санитарный врач.

В министерстве здравоохранения ожидают пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом с середины января. Причина - путешествия в другие страны на новогодние каникулы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня в Казахстане 44 лабораторно-подтвержденных случая гриппа. Преимущественно в Алматы и Астане, где большое количество населения и созданы условия для распространения вируса.

"Если сравнивать с прошлым годом заболеваемость на 8% ниже. Мы по прогнозу ожидаем с середины января пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Потому что наши граждане могут поехать за рубеж, привезут самые мыслимые и немыслимые штаммы. Что такое грипп и ОРВИ? Они распространяются воздушно-капельным путем и для них границ нет, поскольку могут завезти еще в инкубационном периоде и далее, как лесной пожар распространяется", - сообщил он.

Бекшин попросил граждан, имеющих симптомы простудных заболеваний, использовать маски и ограничить посещения большого скопления людей.

Татьяна Ковалева, Астана

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