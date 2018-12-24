Детские мечты сбылись на Президентской eлке в Актобе

Новогодняя ёлка для ребят была продолжена праздничным обедом, экскурсией в музей и осмотром главной елки Актобе.

В Актобе прошла Президентская eлка для 202 отличившихся в уходящем году особыми успехами детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

В этом году главное детское новогоднее представление области называется "Жарқыра, Қазақстан! Жарқыра, туған жер!". В праздничном мероприятии приняли участие дети из областного центра и всех районов области.

После зажжения eлки и показа видеопоздравления Президента страны Нурсултана Назарбаева аким области Бердыбек Сапарбаев вручил каждому ребенку подарок от имени Главы государства.

"По поручению Президента мы, органы местной исполнительно власти, делаем все для того, чтобы наши дети имели доступ и получали качественное образование, могли заниматься спортом, искусством, развивались разносторонне. Вы и сами хорошо знаете, что уходящий год в нашей области был Годом ребенка, сколько за этот год построено детских дошкольных учреждений, школ, спортивных и игровых площадок, открыто IT-классов, многие одаренные дети отдохнули этим летом за рубежом. Это все для того, чтобы наши дети не отставали от своих ровесников, проживающих в других регионах, странах, имели широкий кругозор. Но главное, как сказал наш Президент, вы должны воспользоваться всеми этими благами, учиться на отлично и хорошо, слушать и уважать взрослых, чтобы вырасти достойными гражданами, прославляющими наш родной Казахстан", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Отметим, дети получили в подарок именно то, что они просили в своих письмах Деду Морозу - велосипеды, гироскутеры, планшеты, телевизоры, ноутбуки и т.д. Примечательно, что в каждом письме содержались просьбы о книгах, в основном энциклопедиях. Ученица седьмого класса Асель попросила швейную машинку, двое юных музыкантов Мейрамбек и Карим – домбры ручной работы, а пятиклассница Сандугаш из Алгинского района, увлекающаяся фотографией, получила желанный фотоаппарат.

Новогодняя eлка для ребят была продолжена праздничным обедом, экскурсией в музей и осмотром главной елки Актобе.

Кроме того, в текущем году в регионе пройдет масштабная акция "Подари детям радость", в рамках которой представители государственных органов, бизнес-сообщества вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят и вручат подарки 3626 детей с особыми образовательными потребностями.

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