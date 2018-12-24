Что изменилось в законодательстве Казахстана в декабре 2018 года

Так, с 10 декабря начинают действовать правила осуществления торговой деятельности ломбардов.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в декабре, передает Zakon.kz.

Транспорт

С 1 декабря в Казахстане введены новые техпаспорта для автомобилей.

Свидетельства о регистрации транспортных средств, изготовленные и выданные до 1 декабря 2018 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств.

Свидетельства о регистрации транспортных средств будут выдаваться поэтапно с 1 декабря 2018 года.

Залог имущества

С 3 декабря меняются правила реализации имущества, заложенного налогоплательщиком, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой или таможенной задолженности.

Перечень сведений по должнику в базе пополнился выпиской из Реестра залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

Инвестиции

С 8 декабря меняются правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами РК и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан.

Теперь заявку на выдачу ходатайства на получение визы следует подавать в Государственную корпорацию. Уменьшен перечень документов, прилагаемых к заявке.

Финансы

С 10 декабря начинают действовать правила осуществления торговой деятельности ломбардов.

Правила устанавливают порядок предоставления займа, условия хранения вещей, порядок обращения взыскания на заложенное имущество и продажи невостребованной вещи.

Исключительными видами деятельности ломбардов являются:

- предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества;

- учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.

Ломбарды могут осуществлять инвестиционную деятельность. Согласно правилам ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.

Налоги

С 10 декабря вводятся в действие Критерии оценки степени риска. В соответствии с ними налоговые органы будут выбирать организации, которые будут проверять в особом порядке.

Напомним, что риском в данном случае является вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком, которые могли и (или) могут нанести ущерб государству.

Бизнес

С 17 декабря меняются некоторые приказы Минюста по вопросам государственной регистрации юридических лиц.

В частности, Перечень документов, представляемых для регистрации юридических лиц пополнился документами, которые должна предоставлять палата юридических консультантов и адвокатская контора.

Юристы

19 декабря введены в действие 4 нормативных постановления Верховного суда:

1. НПВС от 29 ноября 2018 года № 15 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей".

2. НПВС от 29 ноября 2018 года № 16 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения ребенка".

3. НПВС от 29 ноября 2018 года № 17 "О рассмотрении уголовных дел в порядке приказного производства".

4. НПВС от 29 ноября 2018 года № 18 "О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 5 «О судебной практике ликвидации юридических лиц, осуществляющих свою деятельность с грубым нарушением законодательства".

Образование

С 8 декабря прием в организации образования, реализующие образовательные программы послесреднего образования осуществляется по новым правилам.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

С 26 декабря действуют новые "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям".

Они определяют санитарно-эпидемиологические требования к:

- выбору земельного участка, проектированию, реконструкции, эксплуатации;

- водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, микроклимату, физическим факторам жилых помещений, территории жилой застройки;

- ремонту и содержанию административных и жилых зданий.

Международные отношения (ЕАЭС)

ЕАЭС определил основные направления деятельности на 2019 год.

Среди них развитие взаимодействия:

- со странами СНГ;

- с европейскими государствами, ЕС;

- с государствами, региональными объединениями и бизнес-сообществами Северной Америки и Латинской Америки;

- с государствами, региональными объединениями и международными организациями Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки

-а также с международными организациями.

Утверждены Программа формирования общего рынка газа и Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

Документы действуют с 7 декабря 2018г.

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