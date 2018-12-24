Токаев: Необходимо совершенствовать отечественное законодательство

Всего на заседаниях Сената рассмотрено 80 законопроектов, 72 из них приняты, 8 с поправками сенаторов направлены на доработку в Мажилис.

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло заключительное в 2018 году заседание Бюро Сената. Согласована повестка очередного заседания палаты, которое состоится 27 декабря, передает Zakon.kz.

Сенаторы рассмотрят законопроекты: о ратификации казахстанско- хорватского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему; о ратификации казахстанско-китайского межправительственного соглашения об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан; о внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан; о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике; о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

Члены Бюро также утвердили План основных мероприятий Сената на 2019 год и сформировали состав депутатов Сената в международные парламентские организации и группы по сотрудничеству Сената с парламентами иностранных государств. Комиссией по сотрудничеству между Сенатом Парламента и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь создана подкомиссия по развитию сотрудничеству в инновационной сфере.

Подводя итоги уходящего года, К.Токаев подчеркнул, что Сенатом проведена планомерная, содержательная работа. Своевременно приняты важные законы, направленные на реализацию реформ Елбасы.

Всего же на заседаниях Сената рассмотрено 80 законопроектов, 72 из них приняты, 8 с поправками сенаторов направлены на доработку в Мажилис.

Проведено около 70 важных мероприятий на актуальные темы, по итогам которых исполнительным органам даны конкретные рекомендации, в правительство направлено свыше 100 депутатских запросов.

"Мы уже обращали внимание правительства на то, что большинство ответов на депутатские запросы не удовлетворяют депутатов", - отметил председатель Сената.

Он подчеркнул, что темп законотворческой работы в следующем году усилится, в парламент поступит пакет законопроектов, направленных на выполнение поручений Президента страны.

"Нам необходимо совершенствовать отечественное законодательство, улучшать качество работы. Это – наша основная задача", - подчеркнул глава Сената.

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