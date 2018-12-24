450 детей из ВКО получили нетбуки в подарок на Новый год

Многим ребятам из районов впервые посчастливилось побывать в главном городе области и поучаствовать не только на ёлке Президента, но и посетить областной историко-краеведческий музей, театр и даже побывать в кино.

450 ребят со всех городов и районов Восточного Казахстана вместе с любимыми сказочными персонажами и Дедом Морозом открыли туристическое агентство и нашли волшебный компас на новогоднем празднике, сообщает Zakon.kz.

В этом году детишки из всех районов и городов региона, побывавшие на Ёлке в областном центре, помимо книг и сладостей, получили новогодние подарки в виде нетбуков. Это дети-отличники учебы, имеющие достижения в спорте, также ребятишки из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей и дети с особыми потребностями.

В новогоднее увлекательное представление, посвященное теме "Процветай, Казахстан. Процветай, Восток, родной край", дети отправились вместе с любимыми героями мультфильмов: Кунг-Фу Пандой, ленивцем Сидом, Лунтиком, Машей и Медведем, снеговиком Олафом.

Особое впечатление на детей произвело видеопоздравление Президента страны Нурсултана Назарбаева:

–Мы все с нетерпением ждем этот удивительный праздник, который дарит радость, веселье и новые мечты. Вы – юное поколение Казахстана являетесь нашим будущим. В уходящем году вы усердно учились, добивались успехов в конкурсах, олимпиадах. В нашей стране мы создали все необходимые условия для того, чтобы вы полноценно развивались и радовались жизни. Трудолюбие, любознательность помогут вам во всех начинаниях. Будьте крепкими и здоровыми, стремитесь к новым знаниям, осваивайте иностранные языки. Цените заботу своих родителей, учителей.

Аким области Даниал Ахметов также поздравил ребят и вручил всем столь замечательные подарки.

– Мне очень приятно быть в этой атмосфере счастья и вместе с вами встречать наступающий Новый год. Прекрасные слова Президента, которые вы услышали, вселяют надежду, что именно вы – будущее Казахстана. Желаю всем Вам отличной учебы, успехов и здоровья,– с поздравительным словом обратился к счастливым детям Даниал Ахметов.

А после зажигательных хороводов и песен ребята начали делиться своими впечатлениями. Дария Кадесова из Курчатова рассказала, что больше всего ей понравились танцы со сказочными персонажами, а Бактияр Калкаманов из Бескарагайского района очень обрадовался такому нужному подарку как нетбук.

– Спасибо большое всем, что устроили нам такой праздник. Было очень весело разгадывать загадки, водить хороводы и помогать Деду морозу бороться со злым пиратом. И я так рада тому, что теперь у меня есть нетбук. Не терпится его включить и научиться работать с различными программами, – говорит Алена Филимонова из Семея.

Праздник завершился большой фотосессией. Отметим, что многим ребятам из районов впервые посчастливилось побывать в главном городе области и поучаствовать не только на ёлке Президента, но и посетить областной историко-краеведческий музей, театр и даже побывать в кино.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!