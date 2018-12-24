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Президент Узбекистана признан человеком года в Азии

Церемония награждения состоится на генеральной ассамблее ассоциации весной 2019 года.

Фото : Азия-Плюс24 декабря 2018, 15:29

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев признан человеком года в Азии в 2018 году в категории "политика" по версии Ассоциации журналистов Азии (AJA), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Глава Узбекистана стал победителем в номинации "политика" за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами", - говорится в сообщении южнокорейского издания The Korea Times.

Как отмечается, с тех пор, как Ш. Мирзиеев стал президентом в декабре 2016 года, он реформировал политику, направленную на то, чтобы открыть экономику и улучшить права человека, освободив политических заключенных.

Церемония награждения состоится на генеральной ассамблее ассоциации весной 2019 года.

Кроме того, среди других победителей – председатель LG Group Ку Бон Му, египетский кардиохирург Магди Хабиб Якоб и тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан Со.


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