Как встретить Новый год с любимым тортом и не отравиться

В уходящем году в рамках надзора из отобранных 172 проб кондитерской продукции кишечная палочка обнаружена в 13 пробах и 16 смывах с технологического оборудования в кондитерских цехах.

Руководитель департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов обратился к астанчанам в канун Новогоднего праздника с рекомендациями по поводу покупки новогоднего торта, передает Zakon.kz.

"Все мы готовимся к встрече Нового года и хотим встретить в кругу семьи или друзей, а не на больничной койке. А какой Новый год без торта.

И жители столицы должны быть внимательными при покупке такого скоропортящего продукта как – торт. Так как в столице работают кондитерские цеха, у которых отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение. Мы не можем их проверить, ограниченны законодательно. И мы не знаем, если достаточный набор помещений, необходимое технологическое и холодильное оборудование, пройден ли медицинский осмотр персоналом, в т.ч. у фтизиатра, дерматовенеролога и др. А самое важное соответствуют ли условия для выпуска тортов, последние являются хорошей средой для размножения бактерий и накопления их токсинов в случае несоблюдения санитарных правил", - говорится в обращении Байгабулова.

По его словам, избегают проверок и не имеют заключения на кондитерские изделия - Пампушка, Тәп-тәтті, Onemorecake, Pirogesh, Happy Cake, Baked With Love, Tattinan, Айнанан, TortNaZakaz.kz, Provence, Dolce patisserie, ИП Ардак и др.

Что касается Happy Cake и Тәп-тәтті, то они ранее обращались за получением разрешительного документа, но им было отказано в его выдачи в виду несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Жители столицы вправе интересоваться у предпринимателей есть заключение от службы охраны общественного здоровья, и затем уже принить решение о покупке.

По информации руководителя департамента, в уходящем году в рамках надзора из отобранных 172 проб кондитерской продукции кишечная палочка обнаружена в 13 пробах и 16 смывах с технологического оборудования в кондитерских цехах, имелись факты когда персонал работал без медицинского осмотра. За выявленные нарушения на предпринимателей наложены штрафы порядка 1 миллиона тенге.

"Надеюсь, что предприниматели откликнутся, так как заключение можно получить в рамках госуслуг и это прозрачно, есть регламент и стандарт. На все вопросы готов объективно ответить по т. 87780127000, Байгабулов Садвакас - руководитель ДООЗ г. Астаны", - говорится в сообщении.

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