ТОП 100 предприятий СКО должны быть в авангарде экономических преобразований - Аксакалов

Годовой доход топ 100 предприятий составляет свыше 1 млрд. тенге.

В СКО проведен анализ 100 крупнейших предприятий области для определения резервов роста. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов на итоговом заседании акимата СКО., передает Zakon.kz.

Годовой доход топ 100 предприятий составляет свыше 1 млрд. тенге. Доходы данных предприятий за три последних года выросли на 75%, с 276 до 484 млрд.тг. Это половина ВРП области. Тем не менее, есть резервы для дальнейшего развития предприятий. По словам аким области Кумара Аксакалова, топ 100 предприятий имеют все возможности для создания новых производств, рабочих мест и повышения зарплаты. Правильное развитие лучших предприятий даст мультипликативный эффект: снижение импорта, увеличение экспорта, резкое повышение налоговой базы. Борьба с теневой экономикой также в числе главных приоритетов в 2019 году.

"Считаю, что ТОП 100 предприятий области должны быть в авангарде экономических преобразований жизни региона. И мы будем этого добиваться. Главная задача – повысить доходы и снизить расходы населения. Поручаю своим заместителям, акиму городу и акимам районов еще раз проанализировать, организовать встречи, и в январе 2019 года начать работу в этом направлении" - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Кроме того, аким области ежеквартально лично будет встречаться с представителями топ 100 предприятий на предмет экономической активности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!