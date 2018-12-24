Бекетаев прокомментировал дело мужчины, вернувшегося домой после своих похорон

Наша работа - проверить, были ли нарушены или нет эти процедуры - министр.

В кулуарах правительственном часа в Мажилисе Парламента РК министр юстиции РК Марат Бекетаев прокомментировал ситуацию с жителем Атырау, который вернулся домой после своих похорон, передает Zakon.kz.

"Сейчас я точно не знаю, когда мне последний раз докладывали, говорили, что был тому умысел или нет, вопрос должен решать правоохранительные органы. В моём понимании, если приносят материал для проведения экспертизы, а в том случае это были какие-то заборы крови либо другого материала, они проверяются оп установленным стандартам. Наша работа - проверить, были ли нарушены или нет эти процедуры. Потом надо понимать, что когда близкие родственники сдают такие анализы - без привязки к этому конкретному делу, у них совпадение идёт очень высокое, за 99% выходит. При этом это совершенно разные люди. Не исключается, может это тоже какой-то дальний родственник, или родственник", - отметил министр.

По его словам, высокое совпадение генного кода не является уникальным событием.

"То есть мы когда проводили исследование, одно из уголовных дел в Карагандинской области, когда решался вопрос об изнасиловании. Так получилось, что в этом ауле очень много родственников. У всех очень высокая степень совпадения генного кода. Поэтому к этим вещам нужно очень осторожно и осознанно относиться", - считает он.

Также Бекетаев отметил, что экспертизе нужно доверять.

"Сейчас это самые продвинутые методы получения доказательств. Но к экспертизе, как и к любой деятельности нужно относиться с определённой долей сомнения, для этого у нас есть суд. И возможность назначать повторные комплексные экспертизы. И потом нельзя говорить, что допустим в конкретном случае судья должен принимать решение только на основании экспертизы. Согласитесь, можно же использовать другие методы получения доказательств и нужно видеть картину в комплексе. Если правоохранительные органы провели более тщательные розыскные мероприятия, начали опрашивать всех, то можно было бы получить другие доказательства. Кто-то видел этого человека. То есть не должны зацикливаться только на одном доказательстве. Нужно смотреть несколько доказательств в комплексе", - заключил министр.

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