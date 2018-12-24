Комплексное IT-решение для строительного сектора

Проект AIDA Service предлагает быстрый переход к Индустрии 4.0. для производителей и потребителей строительных материалов.

Оперативные поставки строительных материалов без посредников для девелоперских компаний и частного строительства – один из стартапов Tech Garden, участник программы Startup Kazakhstan, запустил сервис, который решил сразу несколько проблем строительной отрасли и создал новую площадку e-commerce.

Проект AIDA Service предлагает быстрый переход к Индустрии 4.0. для производителей и потребителей строительных материалов.

"За годы поставок стройматериалов оффлайн мы поняли, что самая большая проблема – это выполнение обязательств по срокам и удорожание продукции за счет посредников. Наша команда создала платформу, которая предоставляет комплексное решение для всех участников цепочки", - говорит сооснователь и IT-директор проекта Денис Гончаренко.

Около десятка промышленных предприятий Алматы уже оценили сервис стартапа. Разместив на нем информацию о своей продукции, производители фактически открыли для себя новый рынок.

"Правда, пришлось поработать над самой важной составляющей успеха – своевременными поставками. Для этого мы оцифровали производственные процессы предприятий. При поступлении заказа наша программа самостоятельно, учитывая мощность производства, считает, в какой срок клиент получит продукцию. А предприятия имеют возможность реального планирования и контроля производительности", - говорит Денис Гончаренко.

Одновременно программа автоматически готовит весь пакет документов. Цифровой процесс исключает участие посредников, что дает снижение цены почти на 40%.

В январе сервис пополнит цифровое решение для логистики. При помощи мобильного приложения и QR-кодов будет контролироваться весь процесс отгрузки и доставки заказа - прозрачно, безопасно, без коррупции и простоев.

Поэтапно платформа охватит все регионы РК и страны СНГ. А список товаров и услуг расширится, вплоть до доставки продуктов питания на дом.

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