Газопровод, амбулаторию и детсад открыли в селах Актюбинской области в канун Нового года

На сегодня более 88 процентов населения Актюбинской области обеспечено газом - Сапарбаев.

В субботу, 22 декабря, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Хромтауском районе, где принял участие в открытии ряда социальных объектов, ознакомился с развитием района и реализацией государственных программ, сообщает Zakon.kz.

Прибыв утром на станцию Жазык Акжарского сельского округа, он принял участие в торжественном запуске подводящего внутрипоселкового газопровода общей протяженностью 13,5 километров. Стоимость проекта - более 105 миллионов тенге.







"В текущем году Глава государства Нурсултан Назарбаев озвучил Пять социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния народа. Одна из инициатив касается вопросов газификации населенных пунктов. На сегодня более 88 процентов населения Актюбинской области обеспечено газом. При этом обеспеченность жителей Хромтауского района составляет 94%. Во всех крупных населенных пунктах района газ есть, в скором времени газифицируем практически все оставшиеся небольшие села. Уверен, природный газ станет толчком для возрождения сел", - сказал в поздравительной речи Бердыбек Сапарбаев





Отметим, в текущем году по области реализовано 3 проекта по газификации. Кроме того, начата реализация 19 проектов газоснабжения общей стоимостью 6,4 миллиарда тенге с завершением в 2019-2020 годах. В результате газ будет доставлен в 14 сел с населением более 7 тысяч человек. Прогнозируется, что к концу 2020 года обеспеченность газоснабжением населения области достигнет 90%.

Рабочая поездка главы региона продолжилась в селе Дон, где были открыты врачебная амбулатория и детский сад.

Амбулаторию ежедневно смогут посещать до 50 пациентов. Для них будут работать смотровой, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, кабинет ЭКГ, дневной стационар и аптека. Учреждение оснащено санитарным автотранспортом, всем необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Общая стоимость проекта, реализованного в рамках государственно-частного партнерства, 92,4 миллиона тенге.

Всего по линии ГЧП в селах области построено 21 медицинское учреждение.

Между тем, новый детский сад "Төре" смогут посещать до 200 детей. Общая площадь двухэтажного здания - почти 2 тысячи квадратных метров. Здесь созданы все условия для гармоничного развития, воспитания и подготовки детей к школе.

Аким области побывал и в селе Онгар, где прошла выставка племенных сельскохозяйственных животных всех крестьянских хозяйств района. Глава региона осмотрел выставку, побеседовал с животноводами, а также ознакомился с ходом реализации первого этапа строительства откормочной площадки на 4 000 голов мелкого рогатого скота. Проект реализует крестьянское хозяйство "Данияр", которое воспользовавшись государственной программой "Сыбаға" уже приобрело 1000 голов овец, два трактора и два рулонных пресса на общую сумму 31,4 млн. тенге. Для дальнейшей реализации проекта хозяйство планирует вложить еще 190 миллионов тенге инвестиций.

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