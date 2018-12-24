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Недалеко от торгового центра в Алматы горели склады

Жертв и пострадавших нет.

Фото : Фокус.ua24 декабря 2018, 16:43

24 декабря в Алматы, на улице Торекулова, 95 загорелись склады, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В 12:54 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы сообщение о горении складского помещения. Первые пожарные прибыли к месту вызова в 13:02 часов.

Как выяснилось, произошло горение мебели в деревянных коробках внутри одноэтажного складского помещения. Пожар локализован в 13:16 часов и ликвидирован в 13:51 часов.

Площадь пожара составила 170 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

На ликвидации пожара были задействованы: 46 человек личного состава и 13 ед. техники Службы пожаротушения города Алматы.

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Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 24 Дек 2018 в 2:03 PST


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