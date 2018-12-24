Недалеко от торгового центра в Алматы горели склады
Жертв и пострадавших нет.
Фото : Фокус.ua24 декабря 2018, 16:43
24 декабря в Алматы, на улице Торекулова, 95 загорелись склады, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
В 12:54 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы сообщение о горении складского помещения. Первые пожарные прибыли к месту вызова в 13:02 часов.
Как выяснилось, произошло горение мебели в деревянных коробках внутри одноэтажного складского помещения. Пожар локализован в 13:16 часов и ликвидирован в 13:51 часов.
Площадь пожара составила 170 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
На ликвидации пожара были задействованы: 46 человек личного состава и 13 ед. техники Службы пожаротушения города Алматы.
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