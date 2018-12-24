В Индии при столкновении 50 автомобилей погибли 8 человек

Состояние десяти пострадавших оценивается как критическое, их доставили в больницы.

В результате столкновения 50 автомобилей на шоссе в индийском штате Харьяна погибли восемь человек, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NDTV.

Семь погибших — женщины. Состояние десяти пострадавших оценивается как критическое, их доставили в больницы.

Авария произошла утром 24 декабря на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар. Ее причиной, по данным телеканала, стали густой туман и слабая видимость. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы, несколько легковых и грузовых автомобилей, а также автофургоны.

На шоссе образовалась двухкилометровая пробка.

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