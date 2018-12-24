В правительстве рассмотрели вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам обеспечения в стране общественного порядка и безопасности граждан, формирования культуры «нулевой терпимости» к правонарушениям, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В совещании приняли участие министры, акимы регионов в режиме селектора, а также руководящий состав Министерства внутренних дел и территориальных департаментов полиции.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов доложил о состоянии криминогенной обстановки в стране, принимаемых мерах по противодействию кражам, профилактике бытового насилия и преступности среди несовершеннолетних, а также охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности.

Обсуждены задачи, вытекающие из Послания Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и меры по практической реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019–2021 гг.

Кроме того, были заслушаны акимы регионов и руководители департаментов полиции по вопросам деятельности комиссий по профилактике правонарушений, принимаемых мерах по борьбе с преступностью и охране правопорядка, улучшению качества оказанных населению государственных услуг, регистрации населения, внедрению цифровизации в административную и уголовно-процессуальную деятельность, укреплению дисциплины и законности среди личного состава.

Особое внимание уделено повышению роли участковых инспекторов полиции, строительству участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем и дальнейшему развитию института школьных инспекторов.

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