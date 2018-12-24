Экс-премьера Пакистана приговорили к семи годам тюрьмы

Шариф занимал пост премьера Пакистана трижды: в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годах.

Антикоррупционный суд Исламабада в понедельник приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа к семи годам тюрьмы и выплате штрафа в 2,5 миллиона долларов в рамках еще одного дела о коррупции, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Согласно данным канала, уже в понедельник Шариф будет помещен в тюрьму. Бывший премьер признан виновным в участии в коррупционной схеме. В частности, политик не смог доказать пакистанской юстиции законность приобретения сталелитейного завода "Аль-Азиза", расположенного в Саудовской Аравии. По второму разбирательству, связанному с инвестиционной фирмой Flagship Investment, он был оправдан.

Власти ожидают после оглашения приговора массовых беспорядков в Исламабаде с участием сторонников Шарифа из оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)". В этой связи полиция усилила меры безопасности в столице, развернув дополнительные контингенты полиции численностью свыше 1000 человек.

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра после публикации так называемого "панамского досье". Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.

Всего против Шарифа было возбуждено три уголовных дела о коррупции. Первое разбирательство завершилось в июле - тогда Антикоррупционный суд Исламабада приговорил Шарифа к 10 годам тюрьмы и назначил ему крупный денежный штраф. Вслед за этим защита экс-премьера Пакистана подала апелляцию, и он был временно отпущен под залог.

Шариф занимал пост премьера Пакистана трижды: в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годах.

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