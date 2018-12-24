Три жителя СКО ночью едва не замерзли в степи

Автомобиль жителей региона сломался вдали от населенных пунктов в Акжарском районе.

Североказахстанские полицейские спасли троих пассажиров Chevrolet Niva, оказавшихся в непогоду на проселочной дороге, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль жителей региона сломался вдали от населенных пунктов в Акжарском районе. Полицейским позвонил дежурный департамента по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что водитель и два пассажира выехали из Петропавловска в сторону села Киевское Акжарского района в 23:30 и пропали. Среди пассажиров находился 80-летний мужчина.

"Начальник отдела полиции Акжарского района Марат Нурахметов организовал поисковые мероприятия. Были созданы 4 оперативно-поисковые группы. Выяснилось, что машина заглохла из-за технической поломки где-то на проселочной дороге. Затрудняли поиски темное время суток, отсутствие сотовой связи у водителя и пассажиров. Батареи телефонов разрядились, к тому же люди находились в степи", - рассказали в пресс-службе.

К утру водитель смог добраться до села Акжаркын и сообщить о своем местонахождении. По его следам удалось найти заглохшую машину и благополучно перевезти пассажиров. Полицейские и спасатели рекомендуют в холодное время водителям избегать поездок в ночное время.

"При составлении маршрута нужно стараться ездить по трассам, на которых есть придорожные объекты инфраструктуры, входящие в систему пунктов обогрева. В дни понижения температур придерживаться рекомендаций ЧС, направляемых в виде SMS, размещаемых в СМИ и социальных сетях", - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

В морозные дни сотрудники полиции в усиленном варианте патрулируют трассы, проводят опрос водителей. В ближайшие дни в Северо-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 35-40 градусов.

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