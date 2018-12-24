Президентская елка прошла в столице

На елку были приглашены дети в возрасте 9-13 лет, воспитанники детского дома, SOS детской деревни, дети, находящиеся под опекой и патронатом.

В Астане прошла детская новогодняя елка от имени Президента страны, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На елку были приглашены дети в возрасте 9-13 лет, воспитанники детского дома, SOS детской деревни, дети, находящиеся под опекой и патронатом.

"Дорогие ребята, все мы – взрослые и дети – с нетерпением ждем самый удивительный праздник – Новый год. Вы, юное поколение Казахстана, являетесь нашим будущим. Сегодня у новогодних елок собрались дети нашей большой и дружной страны. В уходящем году вы усердно учились, добивались успехов в спортивных соревнованиях, побеждали в различных конкурсах, викторинах. Каждый из вас упорно стремился к новым, еще более высоким вершинам", – сказал Глава государства, поздравив детей с их первыми победами.

Он также отметил, как важно сегодня быть любознательным и трудолюбивым, вести здоровый образ жизни, изучать иностранные языки, не забывать о поддержке учителей, наставников и родных.

"В эти праздничные дни мы снова становимся детьми, и каждый из нас живет в ожидании новогодней сказки и чуда. Дорогие ребята, пусть исполнятся все ваши желания, мечты к Новому году", – пожелал детям Нурсултан Абишевич.

Для детей и приглашенных гостей было организовано театрализованное шоу, в котором более 40 творческих коллективов столичных Дворцов школьников продемонстрировали свои самые яркие и красочные номера, подарив всем праздничное настроение.

Также в рамках празднования для приглашенных детей были организованы концертная программа, просмотр выставки робототехники и изобразительного искусства и новогодние подарки от имени Президента в виде подарочных сертификатов.

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