Как проявил себя Исекешев в администрации президента

Казахстанский политолог написал о "100 днях Асета Исекешева".

Казахстанский политолог Талгат Калиев прокомментировал деятельность экс-акима Астаны Асета Исекешева, который три месяца назад был назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

По словам эксперта, фигура руководителя АП в Казахстане имеет определяющее значение.

"Пользуясь высоким уровнем доступа к носителю верховной власти, формируя потоки поступающей к нему информации, осуществляя контроль над процессом подготовки и принятия решений, важнейших документов и кадровых вопросов, каждый из них оставляет свой отпечаток на историческом периоде. Фактически персональный почерк каждого из них угадывается в политическом процессе в разные периоды независимости", - рассуждает политолог.

Особое внимание Калиев уделяет именно первым ста дням, которые, по его мнению, традиционно считаются достаточными для набора старта и оценки первых результатов.

"Заняв пост столичного мэра не имевший прежде опыта руководства городами и регионами, он проявил себя с неожиданной стороны. Не эксплуатируя удобную модель своих предшественников, а генерируя свою - наладил обратную связь через Фейсбук, а вопросы жизнеобеспечения города и эффективности городского хозяйства стал решать с позиции современной урбанистики, безопасности - через повсеместное внедрение систем видеонаблюдения. Однако главным узнаваемым критерием стиля нового мэра стала невиданная доселе открытость".

При этом Калиев отмечает резко снизившуюся активность экс-акима в соцсетях, хотя и понимает, что это не та должность, на которой есть время общаться с подписчиками.

В политическом процессе можно отметить изменение философии, уверен эксперт:

"В этом году, в отличие от предыдущих, Послание Президента вышло не в печати, а обнародовано лично. И касалось оно не столько экономических или индустриальных вопросов, а самочувствия граждан, выраженном в термине "качество жизни". Появились такие понятия, как "единый региональный стандарт", "чувство безопасности граждан". В этом подходе определенно прослеживается почерк Асета Исекешева, которому, как известно, близки современные мировые тренды. А они обращены именно непосредственно к человеку, где-то создается Министерство счастья, где-то Одиночества. Но факт остается фактом, в оценке эффективности в цивилизованном мире власть переключается с валовых показателей на непосредственно улучшение качества жизни каждого. И радует, что мы не исключение".

Политолог подчеркнул поддержку Акорды в проведении и участии Гражданского форума, а также решение о создании Центра анализа и прогнозирования.

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